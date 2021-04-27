Son dakika haber | Serdivan'da taksinin çaptığı polis aracındaki 2 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Serdivan'da taksinin çaptığı polis aracındaki 2 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı

Son dakika haber | Serdivan'da taksinin çaptığı polis aracındaki 2 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi'nde seyreden M.K. idaresindeki 54 T 0470 plakalı taksi, aynı yönde ilerleyen sivil polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, yol kenarındaki seranın 3 metrelik istinat duvarından düşmekten son anda kurtuldu.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çevik kuvvet polisine, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
KADES uygulaması bir kez daha hayat kurtardı
KADES uygulaması bir kez daha hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Serdivan'da taksinin çaptığı polis aracındaki 2 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:09:19. #1.16#

title