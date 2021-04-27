Son dakika haber | Serdivan'da taksinin çaptığı polis aracındaki 2 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı
Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi'nde seyreden M.K. idaresindeki 54 T 0470 plakalı taksi, aynı yönde ilerleyen sivil polis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, yol kenarındaki seranın 3 metrelik istinat duvarından düşmekten son anda kurtuldu.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çevik kuvvet polisine, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek