Son dakika haber: Serbest stil 97 kiloda yarışan güreşçi Süleyman Karadeniz, Gürcü rakibi Elizbar Odikadze'yi 5-0 geriden gelip 7-5 yenerek finale yükseldi.
Son dakika haberi... Serbest stil 97 kiloda yarışan güreşçi Süleyman Karadeniz, Gürcü rakibi Elizbar Odikadze'yi 5-0 geriden gelip 7-5 yenerek finale yükseldi.
Serbest stil 97 kiloda yarışan güreşçi Süleyman Karadeniz, Gürcü rakibi Elizbar Odikadze'yi 5-0 geriden gelip 7-5 yenerek finale yükseldi. Süleyman Karadeniz, finalde Rus güreşçi Alikhan Zhabrailov ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı