Son dakika haber! Serbest piyasada döviz fiyatları
Son dakika gelişmesine göre Dolar 6,8550 liradan, euro ise 7,6980 liradan güne başladı.
30.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:48
Dolar 6,8550 liradan, euro ise 7,6980 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8530 liradan alınan dolar, 6,8550 liradan, 7,6960 liradan alınan euro ise 7,6980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8540 liradan, euro ise 7,7120 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA