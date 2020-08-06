Son dakika haber | Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Son dakika ekonomi haberi... İstanbul serbest piyasada dolar 7,0620 liradan, avro 8,3990 liradan güne başladı.
06.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0620 liradan, avro 8,3990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0610 liradan alınan dolar, 7,0620 liradan satılıyor. 8,3980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,3990 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.
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Kaynak: AA