Son dakika haber! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Son dakika haberlerine göre İstanbul serbest piyasada dolar 6,7520 liradan, avro 7,6730 liradan güne başladı.
05.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7520 liradan, avro 7,6730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7500 liradan alınan dolar, 6,7520 liradan satılıyor. 7,6710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7590 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6280 lira olmuştu.
Kaynak: AA