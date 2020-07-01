Son dakika haber: Serbest piyasada altın fiyatları
Gelen son dakika haberine göre Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,60 lira oldu.
01.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:58
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 389,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,60 liradan, 2 bin 566 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 587 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 528 liradan, bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet bin 264 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA