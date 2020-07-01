Son dakika haber: Serbest piyasada altın fiyatları Gelen son dakika haberine göre Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 389,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,60 liradan, 2 bin 566 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 587 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 528 liradan, bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet bin 264 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA