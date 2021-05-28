Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi ile Turgutlu Caddesi arasında bulunan trenyolu köprüsünden sepetli motosikletiyle geçerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Kirazdiken uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanırken kayalıklara çarparak kalçasından yaralanan Kirazdiken cep telefonuyla ekiplere ulaştı. Kaza ihbarını alan 112, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede genci arama çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunan genç düştüğü uçurumdan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Ahmet Kirazdiken'in tedavisine Manisa Şehit Hastanesinde devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı