Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi ile Turgutlu Caddesi arasında bulunan trenyolu köprüsünden sepetli motosikletiyle geçerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Kirazdiken uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanırken kayalıklara çarparak kalçasından yaralanan Kirazdiken cep telefonuyla ekiplere ulaştı. Kaza ihbarını alan 112, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede genci arama çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunan genç düştüğü uçurumdan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Ahmet Kirazdiken'in tedavisine Manisa Şehit Hastanesinde devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Sevgilisini öldürüp 'Planlı değildi' dedi, cinayetten dakikalar önce 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Sevgilisini öldürüp "Planlı değildi" dedi, cinayetten dakikalar önce "Herkes yaptığının bedelini öder" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Abdullah Avcı Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Sepetli motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genci itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:10:21. #1.15#

title