Şentop: "Bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır"
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Şentop: "Bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır"

25.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:20

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANTALYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANTALYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu. (2)

Şentop: 'Bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır'
Şentop: 'Bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır'
Şentop: 'Bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır'
Şentop: 'Bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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