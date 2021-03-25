Şentop: "Bölgemizde ve küresel düzeyde terörizm kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki giderek karmaşıklaşmaktadır"
25.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:20
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANTALYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANTALYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş