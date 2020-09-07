Son dakika haber: Senegal, hafta sonu sellere teslim oldu
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Son dakika haber: Senegal, hafta sonu sellere teslim oldu

Son dakika gündem haberine göre Senegal'de hafta sonu etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı.

Son dakika haber: Senegal, hafta sonu sellere teslim oldu
07.09.2020 01:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 01:22

Senegal'de hafta sonu etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı.

Hafta sonu başta başkent Dakar, Rufisque, Kaolack, Diourbel, Thies, Saint-Louis ve Louga olmak üzere birçok bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle su taşkınları ve seller yaşandı.

Su İşleri Bakanı Serigne Mbaye Thiam, 5 Eylül Cumartesi günü, ülkenin, 3 aylık (temmuz-eylül) yağmur döneminin ortalamasından daha fazla yağış aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall de acil durumlarda başvurulan Orsec yardım planını devreye sokması için İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye'ye talimat verdiğini duyurdu.

Basına yansıyan görüntülerde, alçak kesimlerde yer alan bölgelerde yolların tamamen sellere teslim olduğu, birçok ev ve iş yerinin de sular altında kaldığı görüldü.

Uzmanlar, 5 Eylül'de 100 ila 200 milimetre yağış düştüğünü belirtiyor.

Sellerin neden olduğu maddi hasarın boyutunun ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığının ise ilerleyen günlerde tespit edilmesi bekleniyor.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Nijer ve Burkina Faso'da da aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Nijer'de haziran başından bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde 45 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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