Son dakika haber: Senegal'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu, 11 kişi öldü
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Son dakika haber: Senegal'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu, 11 kişi öldü

Son dakika haber: Senegal'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu, 11 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Senegal'de İspanya'ya kaçak yollardan geçmek isteyenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de İspanya'ya kaçak yollardan geçmek isteyenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal Ordusu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece, Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Saint-Louis kenti açıklarında, kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkanları taşıyan teknenin alabora olduğu bildirildi.

Senegal Nehri'nin 35 kilometre açığında alabora olan teknede 60 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şimdiye kadar 8'i Senegalli, 3'ü Gambiyalı 11 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, devam eden arama kurtarma çalışmalarına İspanyol Sivil Savunma ekiplerinin de katıldığı belirtildi.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor. Bu kentlerin başında gelen Saint-Louis'den Kanarya Adaları'na ulaşabilmek için Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 1400 kilometre yol katetmek gerekiyor.

Özellikle kırsal bölgelerde iş bulamayan gençlerin durumunu, yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi özetliyor.

Göç krizi tartışmalarında sıkça atıfta bulunulan bu ifade, işsiz gençler arasında sıkça kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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