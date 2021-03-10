Son dakika haber! Senegal'de hükümet karşıtları 13 Mart'ta sokağa çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Senegal'de hükümet karşıtları 13 Mart'ta sokağa çıkacak

10.03.2021 01:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:48
Son dakika haber! Senegal'de hükümet karşıtları 13 Mart'ta sokağa çıkacak

Gelen son dakika haberlerine göre Senegal'de, muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler cumartesi günü de devam edecek.

Senegal'de, muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler cumartesi günü de devam edecek.

Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Demokrasiyi Savunma Hareketi (M2D-Aar Sunu Democratie) tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta başkent Dakar'da barışçıl büyük bir gösteri düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, 12 Mart'ta da gösterilerde yaşamını kaybedenler için ülke çapında "yas ilan edileceği" kaydedildi.

Eylemlerin, tutuklu Sonko destekçilerinin tamamı serbest kalana kadar devam edeceği vurgulandı.

Sonko'nun serbest bırakılması için 8-9-10 Mart'ta ülke çapında gösteri düzenlenmesi kararı alınmış ancak muhalif liderin 8 Mart'ta salıverilmesiyle gösteriler iptal edilmişti.

Dün ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Macky Sall, şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde sükunet çağrısında bulunmuş ve gençlerin sesini duyduğunu söylemişti.

Sall'den önce basın toplantısı düzenleyen Sonko ise gösterilerin devam edeceğini belirterek, "Devrim çoktan başladı, bunu 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar götürmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

- Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Tecavüz ve ölümle tehdit etmekle suçlanan, milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart Çarşamba günü, Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin konvoyunun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak, yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, 5 Mart Cuma yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri, 8 Mart'tan başlayarak, ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

Sonko'nun 8 Mart'ta serbest bırakılmasıyla 3 günlük eylem çağrısı iptal edilmişti.

Çarşambadan bu yaşanan sokak olaylarında en az 5 kişi ölmüş, birçok iş yeri yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Meghan Markle
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Halis Özkahya Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Senegal'de hükümet karşıtları 13 Mart'ta sokağa çıkacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 01:51:38. #1.14#
title