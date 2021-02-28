Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi
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Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi

28.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:10

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğun, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğun, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaralı çocuğun Kara Kuvvetlerine ait helikoptere taşınmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "Hakkari/Şemdinli'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi
Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi
Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi
Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi
Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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