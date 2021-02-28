Şemdinli'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi

Eleştirilere kulak asmıyor! Şeyma Subaşı bu kez sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

CHP'de deprem! 17 isimle partiden ayrılmayacağını açıklayan vekil istifa etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğun, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaralı çocuğun Kara Kuvvetlerine ait helikoptere taşınmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "Hakkari/Şemdinli'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş