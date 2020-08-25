Son dakika haber: Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşen asker şehit oldu (2)
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Son dakika haber: Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşen asker şehit oldu (2)

Son dakika gelişmesine göre GÖREV ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIHakkari'nin Şemdinli ilçesinin Gerdantepe Üs Bölgesi'nde yapılan tatbikat sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen...

Son dakika haber: Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşen asker şehit oldu (2)
25.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:12

GÖREV ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Gerdantepe Üs Bölgesi'nde yapılan tatbikat sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene; Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bazı kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Törende pandemi salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edildi. Şehit Er Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra da özgeçmişi okundu. Duaların okunmasıyla birlikte Şehit Yıldırım'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlanmak üzere silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Şehit cenazesinin, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından uçakla memleketine uğurlanacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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