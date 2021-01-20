Son dakika haber... Selma Gürbüz ve sergisi çevrim içi söyleşide konuşulacak
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Son dakika haber... Selma Gürbüz ve sergisi çevrim içi söyleşide konuşulacak

20.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:10
Son dakika haber... Selma Gürbüz ve sergisi çevrim içi söyleşide konuşulacak

Son dakika haberleri... "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisinin çevrim içi söyleşisinde Gürbüz'ün sanatsal pratiği konuşulacak.

"Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisinin çevrim içi söyleşisinde Gürbüz'ün sanatsal pratiği konuşulacak.

İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşmayı sürdüren serginin küratörü Öykü Özsoy ve gazeteci-eleştirmen Evrim Altuğ, etkinliğe konuk olacak.

Sergi alanından canlı yayınlanacak söyleşide, Selma Gürbüz sanatsal pratiği ve serginin temaları ele alınacak.

Söyleşi, 22 Ocak saat 17.30'da İstanbul Modern'in YouTube kanalından izlenebilecek.

Sergide sanatçının yüzden fazla yapıtı yer alıyor

Gürbüz'ün daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına yerleştiren sergi, sanatçının zamandan ve mekandan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarını ziyaretçilerle paylaşıyor.

Sergide, sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıtı yer alıyor.

Ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz'ün 35 yıldır devam eden sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakan sergisi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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