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Son dakika haber! Selma Argon Ersoy dedesi Mehmet Akif'i anlatacak

Son dakika haber! Selma Argon Ersoy dedesi Mehmet Akif'i anlatacak
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, dedesi Mehmet Akif Ersoy'u Samsunlulara anlatacak.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, dedesi Mehmet Akif Ersoy'u Samsunlulara anlatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi kapsamında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy "Dedem Mehmet Akif" konulu söyleşiye katılarak Samsunlularla buluşacak.

Selma Argon, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, Mehmet Akif Ersoy'un, fikirleri ve eserleriyle topluma rehber olmuş bir değer olduğunu vurguladı.

Akdin, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 15 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek programa tüm Samsunluları davet etti.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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