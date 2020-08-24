Son dakika haber: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (10)
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Son dakika haber: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (10)

Son dakika gelişmesine göre DERELİ'DE HASARLI 24 BİNANIN YIKIMI BAŞLADIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerin sürdüğü Giresun'un Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binada yıkım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Son dakika haber: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (10)
24.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:51

DERELİ'DE HASARLI 24 BİNANIN YIKIMI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerin sürdüğü Giresun'un Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binada yıkım çalışmalarının başladığını duyurdu. Bölgede TOKİ tarafından güvenli alanda konut inşası çalışmalarının başladığını aktaran Bakan Kurum, "Hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasına başlıyoruz. Belediyelerimizin alt yapısına ilişkin çalışmalara da hızlı bir şekilde başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlar da çok fazla. Dereli'de şebekeye kısmi şekilde su vermeye başladık. Arızalar ortaya çıktıkça da gidermeye gayret gösteriyoruz. Yağlıdere'de arızalar tamamen giderildi ve şehre su verildi. Yüce ilçemiz de ciddi anlamda hasar gördü, arızalar tespit edildi. Yarın akşama kadar Yüce ilçesinde içme suyu şebekesine su vereceğiz. Belediyelerimizin de ihtiyacı oluyor, bu ihtiyaçlar kapsamında hem alt hem de üst yapıya ilişkin çalışmaları titizlikle yapıyoruz. Amacımız Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de, Van'da olduğu gibi Giresun'da da hızlı bir şekilde aksiyon almaktır" dedi.


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Kaynak: DHA

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