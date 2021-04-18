Son dakika haber! Selim Beyköy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Beyköy, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Beyköy, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı