Son dakika haber... Selendili muhtarlar yüzmeyi öğreniyor

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ' Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Selendili muhtarlar yüzmeyi öğrenmek için havuza indi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurları ile Selendi ilçesine kazandırılan yüzme havuzunda yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında muhtarlar yüzme eğitimine başladı. Bakanlığın başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yüzme öğrenmek için havuza inen muhtarlar uzman antrenörler tarafından proje sayesinde yüzme öğrenecek.

Proje hakkında bilgi veren Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, "Bakanlığımızın başlattığı proje sayesinde başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere 7'den 70'e herkes için tüm imkanlarımızı seferber edip, alanında uzman yüzme antrenörlerimizle yarı olimpik yüzme havuzumuzda herkesi yüzme öğretmeyi hedefliyoruz." dedi. Muhtarlar da proje sayesinde yüzme öğrenecekleri için bakanlığa ve ilçe müdürlüğüne teşekkür etti. - MANİSA