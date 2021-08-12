Son dakika haber... Selendi'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Selendi'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Selendi'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Selendi ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Karataşterziler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve Selendi Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.

Ekiplerin 3 arazöz, 3 itfaiye ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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