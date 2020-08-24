Son dakika haber... Sele kapılan askerler ve iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor Son dakika haberleri... Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma aracının sele kapılması sonucu kaybolan askerler ile iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor .

Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma aracının sele kapılması sonucu kaybolan askerler ile iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor . Kaynak: AA