Son dakika haber... Sele kapılan askerler ve iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma aracının sele kapılması sonucu kaybolan askerler ile iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor .
24.08.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:24
Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma aracının sele kapılması sonucu kaybolan askerler ile iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor .
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Kaynak: AA