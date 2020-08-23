Son dakika haber: Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi Son dakika haberleri... Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesinin omuzlara alınması Naaşın cenaze aracına taşınması Şehidin uğurlanması GİRESUN - Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi.

Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesinin omuzlara alınması Naaşın cenaze aracına taşınması Şehidin uğurlanması GİRESUN - Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi. Kaynak: AA