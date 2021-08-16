Son dakika haber | Selde kaybolan ziynet eşyalarını jandarma buldu
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Son dakika haber | Selde kaybolan ziynet eşyalarını jandarma buldu

Son dakika haber | Selde kaybolan ziynet eşyalarını jandarma buldu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu bir kadının kaybolan ziynet eşyaları jandarma tarafından bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu bir kadının kaybolan ziynet eşyaları jandarma tarafından bulundu.

Özlüce köyünde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel, bölgede çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan ve ziynet eşyaları kaybolan H.Ç. jandarmadan yardım talep etti.

Ziynet eşyaları bölgede yapılan aramalarda jandarma tarafından bulunarak H.Ç'ye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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