Son dakika haber: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (10) Gelen son dakika haberine göre JANDARMA DERELİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYORGiresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde, çevre illerden de gelen 200 kişilik jandarma ekipleri, temizlik çalışmalarına eşlik ediyor.

JANDARMA DERELİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde, çevre illerden de gelen 200 kişilik jandarma ekipleri, temizlik çalışmalarına eşlik ediyor. Jandarmalar, ellerinde kazma, kürek ve el arabalarıyla ilçe merkezindeki iş yeri ve dükkanlara dolan çamur ve atıkları temizlemeye çalışıyor. Hemen hemen her dükkanda 2'li ekip oluşturan askerler, yoğun çalışmayla selin izlerinin silinmesine destek veriyor.

Kaynak: DHA