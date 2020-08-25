Son dakika haber... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (6)
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Son dakika haber... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (6)

Son dakika gelişmesine göre BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: DURUM ÇOK VAHİM AMA DEVLETİMİZ GÜÇLÜUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD'daki toplantının ardından Giresun'da selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haber... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (6)
25.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:02

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: DURUM ÇOK VAHİM AMA DEVLETİMİZ GÜÇLÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD'daki toplantının ardından Giresun'da selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yaraların kısa sürede sarılması için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Kapalı yolun olmadığı bilgisini de aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Geldiğimiz zaman gördüğümüzde durumun vahametini anlıyoruz. Ama devletimiz büyük, bütün ekipler ile, bütün gücümüzle buradayız. En kısa zamanda vatandaşımızı normal hayata döndürmek için çaba içerisindeyiz. İlk saatlerden bu yana burada çalışan arkadaşlarımıza güç, kuvvet vermek için buradayız. Sorunları çözeceğiz, durum vahim ama devletimiz çok güçlü. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızın bütün mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


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Kaynak: DHA

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