Son dakika haber | Selçuklu Belediyesi yangın ve patlama mağdurlarının yaralarını sardı Son dakika haberleri... Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Manifaturacılar Sitesinde çatısı yanan işyerinin çatısını onarırken, Nişantaşı Mahallesindeki bir dükkanda meydana gelen patlamada da zarar gören işyerlerinin temizlik işini üstlendi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Manifaturacılar Sitesinde çatısı yanan işyerinin çatısını onarırken, Nişantaşı Mahallesindeki bir dükkanda meydana gelen patlamada da zarar gören işyerlerinin temizlik işini üstlendi.

Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz günlerde ilçede meydana gelen yangın ve tüp patlaması sonucu iş yerleri zarar gören esnafın yardımına koştu. 23 Temmuz'da Manifaturacılar Sitesinde çıkan yangında çatısı yanan işyerinin çatı onarım işini üstlenen Selçuklu Belediyesi pandemi sürecinden dolayı zor günler geçiren yangın mağduru esnafa rahat bir nefes aldırdı. 9 ağustos tarihinde ise, Nişantaşı Mahallesinde bir esnafın dükkanında tüp patlaması sonucunda birçok dükkan zarar görmüş bölge esnafı zor duruma düşmüştü. Bölgeyi ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, esnafa belediye olarak gereken yardımları yapacaklarını ifade etmişti. Bu ziyaretin ardından Selçuklu Belediyesi ekipleri zarar gören dükkanların temizlik tadilat işlerinin yanında yıkılan duvarları da tekrar yaptı.

"Zor gününde esnafımızın yanındayız"

Küçük esnafın ekonominin temel direği olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Esnaflarımızı desteklememiz ve onların zor günlerinde yanında olmamız gerekiyor. Hem manifaturacılar sitesinde hem de Nişantaşı Mahallemizde yaşanan patlamada esnaflarımız zor duruma düşecekti. Biz belediye olarak esnaflarımızın yardımına yetkimiz dahilinde koştuk ve Selçuklu Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah inşallah daha büyük afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA