Son dakika haber! Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim... Son dakika gelişmesine göre Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.

Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz." Kaynak: AA