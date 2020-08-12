Son dakika haber! Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim...
Son dakika gelişmesine göre Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.
12.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:24
Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz."
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Kaynak: AA