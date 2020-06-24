Son dakika haber! Selçuk: "(Tatil kitabı) Bütün çocuklara ulaşacak olması beni çok mutlu ediyor"- ANKARA
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kitabı tanıtması Fotoğraf çekimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salondan ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için...
24.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:35
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kitabı tanıtması
Fotoğraf çekimi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salondan ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı. (4)
Kaynak: AA