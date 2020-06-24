Son dakika haber! Selçuk: "(Tatil kitabı) Bütün çocuklara ulaşacak olması beni çok mutlu ediyor"- ANKARA Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kitabı tanıtması Fotoğraf çekimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salondan ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kitabı tanıtması Fotoğraf çekimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salondan ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı. (4) Kaynak: AA