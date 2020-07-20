Son dakika haber: Selçuk'ta tekeri patlayan araç takla attı Son dakika haberi... İzmir Selçuk'tan Torbalı ilçesine seyir halinde olan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç takla attı, kazada iki kişi yaralandı.

İzmir Selçuk'tan Torbalı ilçesine seyir halinde olan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç takla attı, kazada iki kişi yaralandı.

Selçuk Pamucak sahilinde denize girdikten sonra Torbalı ilçesine seyir halindeyken tekeri patlayan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç, Pamucak kavşağı yakınlarında savrularak takla attı. Kazada sürücü Z.B. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA