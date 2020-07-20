Son dakika haber: Selçuk'ta tekeri patlayan araç takla attı
Son dakika haberi... İzmir Selçuk'tan Torbalı ilçesine seyir halinde olan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç takla attı, kazada iki kişi yaralandı.
20.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:24
İzmir Selçuk'tan Torbalı ilçesine seyir halinde olan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç takla attı, kazada iki kişi yaralandı.
Selçuk Pamucak sahilinde denize girdikten sonra Torbalı ilçesine seyir halindeyken tekeri patlayan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç, Pamucak kavşağı yakınlarında savrularak takla attı. Kazada sürücü Z.B. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR
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Kaynak: İHA