Son dakika haber: Selçuk'ta tekeri patlayan araç takla attı
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Son dakika haber: Selçuk'ta tekeri patlayan araç takla attı

Son dakika haberi... İzmir Selçuk'tan Torbalı ilçesine seyir halinde olan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç takla attı, kazada iki kişi yaralandı.

Son dakika haber: Selçuk'ta tekeri patlayan araç takla attı
20.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:24

İzmir Selçuk'tan Torbalı ilçesine seyir halinde olan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç takla attı, kazada iki kişi yaralandı.

Selçuk Pamucak sahilinde denize girdikten sonra Torbalı ilçesine seyir halindeyken tekeri patlayan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç, Pamucak kavşağı yakınlarında savrularak takla attı. Kazada sürücü Z.B. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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