Son dakika haber! Selçuk: "Problem nereye doğru evrilirse, biz onun tedbirini almak noktasında kararlıyız" Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5) Selçuk: "(Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız" Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli." Kaynak: AA