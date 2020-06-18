Son dakika haber! Selçuk: "Problem nereye doğru evrilirse, biz onun tedbirini almak noktasında kararlıyız"
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
18.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:52
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5)
Selçuk: "(Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli."
Kaynak: AA