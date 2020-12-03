Son dakika haber! Selçuk: "Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama alabilecekler"
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Son dakika haber! Selçuk: "Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama alabilecekler"

03.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:14
Son dakika haber! Selçuk:

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Öğretmenlerin konuşması Programın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve e-OKUL Öğretmen Mobil Uygulamaları programında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Öğretmenlerin konuşması

Programın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve e-OKUL Öğretmen Mobil Uygulamaları programında konuştu. (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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