Son dakika haber! Selçuk: "Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama alabilecekler"
03.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:14
Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Öğretmenlerin konuşması Programın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve e-OKUL Öğretmen Mobil Uygulamaları programında konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Öğretmenlerin konuşması
Programın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve e-OKUL Öğretmen Mobil Uygulamaları programında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay