Son dakika haber | Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür"
13.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:02
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(4)
Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür."
Kaynak: Anadolu Ajansı