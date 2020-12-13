Son dakika haber | Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür"
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Son dakika haber | Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür"

13.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:02

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(4)

Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür."

Son dakika haber | Selçuk: 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür'
Son dakika haber | Selçuk: 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür'
Son dakika haber | Selçuk: 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür'
Son dakika haber | Selçuk: 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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