Son dakika haber | Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim"
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Son dakika haber | Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim"

30.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:09

Son dakika haber: Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)

Bakan Ziya Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız."

Son dakika haber | Selçuk: '(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim'
Son dakika haber | Selçuk: '(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim'
Son dakika haber | Selçuk: '(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim'
Son dakika haber | Selçuk: '(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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