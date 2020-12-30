Son dakika haber | Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim"
Son dakika haber: Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)
Bakan Ziya Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey