Son dakika haber | Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim"

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)

Bakan Ziya Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey