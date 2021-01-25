Selçuk: "İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selçuk: "İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar"

25.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:44

Görevimiz İlk Yardım Eğitimi toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta çevrim içi düzenlenen "Görevimiz İlk Yardım Eğitimi" toplantısında konuştu.

Görevimiz İlk Yardım Eğitimi toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta çevrim içi düzenlenen "Görevimiz İlk Yardım Eğitimi" toplantısında konuştu. (2)

Selçuk: 'İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar'
Selçuk: 'İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar'
Selçuk: 'İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar'
Selçuk: 'İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuk: "İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 10:45:24. #1.15#
title