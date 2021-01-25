Selçuk: "İlk yardım becerilerini kazanan katılımcılar ilk yardımcı belgelerini alacaklar"
25.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:44
Görevimiz İlk Yardım Eğitimi toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta çevrim içi düzenlenen "Görevimiz İlk Yardım Eğitimi" toplantısında konuştu.
Görevimiz İlk Yardım Eğitimi toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta çevrim içi düzenlenen "Görevimiz İlk Yardım Eğitimi" toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay