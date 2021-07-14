Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti

Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi kahraman Azerbaycan askerini ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti

İSTANBUL - BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi kahraman Azerbaycan askerini ziyaret etti.

Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi kahraman Azerbaycan askerini BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, "Aylin ve Ali kardeşlerim dahil olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin çocuklarına selam olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı