Son dakika haber: Selçuk: "(Adalet Mesleki Eğitim Merkezi) Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi...
Son dakika politika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
14.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:29
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. (2)
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Kaynak: AA