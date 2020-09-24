Son dakika haber... Selanikli romanlardan Başkan Atabay'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Selanikli romanlardan Başkan Atabay'a destek

24.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:55
Son dakika haber... Selanikli romanlardan Başkan Atabay'a destek

Son dakika gelişmesine göre Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var ve dernek üyeleri, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a makamında destek ziyaretinde bulundu.

Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var ve dernek üyeleri, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a makamında destek ziyaretinde bulundu.

Bazı sosyal medya platformlarında ve basın kuruşlarında, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iftiraları kınadıklarını belirten Didim Selanikli Romanlar Derneği üyeleri, Başkan Atabay'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Didim Selanikli Romanlar Derneği Başkanı İlgin Var, ziyarette yaptığı konuşmada "Didim halkının hakkını rantçılara yedirmedin, bu haklı mücadelende biz senin yanındayız. Başkanım dik dur eğilme, biz var olduğumuz sürece hep senin yanında duracağız" ifadelerini kullandı.

Destekleri için Didim Selanikli Romanlar Derneğine teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Kanunları hiçe sayan illegal yapılanmalara ve rant çetelerine Didim'de geçit vermedim, vermeyeceğim. Bizi satın alamadılar, o yüzden defalarca tehdit ve şantaja uğradım, evim kurşunlandı, kızım kaçırılmaya çalışıldı. Ne yaparlarsa yapsınlar beni yıldıramadılar, hukuk çerçevesinde mücadelem devam edecektir" dedi.

Atabay; "Herkes bize inandığı ve güvendiği için destek ziyaretinde bulundular. Türkiye genelinden beni arayarak destek olanlar var. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Gülay Seda Sayan Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Babel Tisserand Tamer Tuna Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Kız Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Selanikli romanlardan Başkan Atabay'a destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 10:06:17. #1.14#
title