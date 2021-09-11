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Son dakika haber | Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polis ve protestocular çatıştı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polis ve protestocular çatıştı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde hükümet karşıtları sokağa döküldü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Vellidion Sergi Merkezi'nde düzenlenen 85. Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı konuşmanın ardından kentin birçok farklı noktasında gösteriler gerçekleştirildi. Gösterilere sendikalar, siyasi örgütler ve öğrenciler katılırken, hükümetin sağlık, emek ve üniversitelere yönelik politikaları protesto edildi. Hükümet karşıtı pankartlar açılarak, sloganlar atıldı. Kentin çok sayıda bölgesinde yolları kapatan göstericiler ve polis arasında arbede çıktı. Protestocular, çevik kuvvet güçlerine taş, molotof kokteyli ve fişeklerle saldırırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis ve protestocular arasında çıkan çatışma sonucu bir kadının başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve en az 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - SELANİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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