Son dakika haber: Selahattin Gürkan, Anadolu Efesli Simon ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Efes basketbol takımının başarılı oyuncusu 44 numaralı Hırvat Krunoslav Simon ile görüşerek, Malatya'ya davet etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Efes basketbol takımının başarılı oyuncusu 44 numaralı Hırvat Krunoslav Simon ile görüşerek, Malatya'ya davet etti.

Geçtiğimiz günlerde Turkish Airlines Euroleague finalinde İspanya'nın Barcelona takımını mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'in 44 forma numaralı başarılı oyuncusu Krunoslav Simon, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile cep telefonunda görüntülü görüştü. Takımında giydiği Malatya'nın plakası 44 numaralı formasından dolayı daha önceki röportajlarında kendisini 'Malatyalı' Simon olarak tanıdıklarını söyleyen başarılı Hırvat basketbolcu, bundan dolayı Malatya sevgisinin kendisinde olduğunu ifade etmişti.

"Hemşerimiz Simon'nu Malatya'da ağırlayacağız"

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Krunoslav Simon ile görüşen Başkan Gürkan, Simon'u hemşerileriyle bir araya gelmesi için Malatya'ya davet etti. Başkan Gürkan görüşmede, "Biz Simonu Malatyalı olarak biliyoruz. 44 numaralı formasıyla sahaya çıktığında Malatyalıların hepsi heyecanla maçları izliyorlar. Ayrıca Simon'un bir sözü vardı. Şampiyon olunduğunda takımla birlikte Malatya'ya gelme sözü vardı. Biz Simon'u takım arkadaşları, antrenörleri ve yönetim kadrosuyla birlikte Malatya'da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Simon'a hemşerimiz olarak hemşerilik beratımızı da takdim etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Malatyalı diye hitap edilmesi beni mutlu ediyor"

Malatya'ya önümüzdeki günlerde geleceğini söyleyen Krunoslav Simon ise, "Sezondan sonra Malatya'ya gelmek istiyorum. Sezon biter bitmez bizler Malatya'da olmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'de final serimizin maçları devam ediyor. 12 Haziran'da eğer bir sıkıntı olmazsa Malatya'da olabiliriz. Taraftarlarımızın ve bizleri takip edenlerin bana 'Malatyalı' diye hitap etmesi beni çok mutlu ediyor. Buda benim taraftarlarımızla bağımı kuvvetlendiriyor. Malatya'dan ayrıca birçok hediyede alıyorum. Malatyalılar da beni hemşerileri olarak görüyorlar. Bu nedenle Malatya'ya gidip Malatya'da vakit geçirmek istiyorum. En yakın zamanda bir aksilik olmazsa Malatya'da olacağım. Başkanımızın daveti ve güzel sözleri için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı