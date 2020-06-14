Son dakika haber! Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin gözaltı kararı
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Son dakika haber! Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin gözaltı kararı

Son dakika güncel haberi: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşım yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Son dakika haber! Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin gözaltı kararı
14.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:16

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşım yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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