Son dakika haber! Sel yolu araç trafiğine kapattı
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Son dakika haber! Sel yolu araç trafiğine kapattı

Son dakika haber! Sel yolu araç trafiğine kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yol araç trafiğine kapandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Sel nedeniyle trafiğe kapanan yol, iş makinelerinin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Darende ilçesinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Hisarkale Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ilçe merkezini Esenbey ve Ilıca Mahallelerine bağlayan yol trafiğe kapandı. Trafiğe kapanan yol, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin ve Darende Belediyesine ait iş makinelerinin çalışmasıyla temizlenerek araç trafiğine açıldı. - MALATYA

Son dakika haber! Sel yolu araç trafiğine kapattı
Son dakika haber! Sel yolu araç trafiğine kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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