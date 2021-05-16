Son dakika haber! Sel ve su baskınlarına dikkat!
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Son dakika haber! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sıcak ve güneşli hava yerini yağmur bulutlarına bırakıyor.

Sıcak ve güneşli hava yerini yağmur bulutlarına bırakıyor. Meteoroloji genel müdürlüğü Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri için uyarı yaptı.

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Bursa, Ankara, Zonguldak, Çorum, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi günü sağanak Marmara Bölgesini terk etse de Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde etkili olmaya devam edecek.

Yağışların aniden ve şiddetli geleceği tahmin edildiğinden sel ve su baskını uyarıları yapıldı. Yağış sonrası bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

-İHA-

Son dakika haber! Sel ve su baskınlarına dikkat!
Son dakika haber! Sel ve su baskınlarına dikkat!
Son dakika haber! Sel ve su baskınlarına dikkat!
Son dakika haber! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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