Son dakika haber! Sel ve su baskınına karşı meteorolojiden uyarı

BİLECİK (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 24-25 şubat tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik için 24 Şubat Perşembe günü sabah 09.00'dan ertesi gün 09.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Oluşması muhtemel riskler hakkında yapılan uyarı da, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Bilecik il genelinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel