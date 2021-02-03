Son dakika haber: Sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.
03.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:06
Son dakika gündem haberi... Polisin sel sularından kalmış araçları tek tek kontrol etmesi Polisin selde kalan vatandaşlar ile konuşması Polislerin aracı sular altında kalan vatandaşların araçlarını çekmede yardım etmesi İZMİR - İzmir'de, sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.
Polisin sel sularından kalmış araçları tek tek kontrol etmesi
Polisin selde kalan vatandaşlar ile konuşması
Polislerin aracı sular altında kalan vatandaşların araçlarını çekmede yardım etmesi İZMİR - İzmir'de, sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı