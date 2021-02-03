Son dakika haber: Sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.

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Son dakika gündem haberi... Polisin sel sularından kalmış araçları tek tek kontrol etmesi Polisin selde kalan vatandaşlar ile konuşması Polislerin aracı sular altında kalan vatandaşların araçlarını çekmede yardım etmesi İZMİR - İzmir'de, sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.