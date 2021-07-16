Son dakika haber | Sel mağduru eczacı çamurlar içinde ilaçlarını arıyor

Son dakika haber... Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen sel afeti sonrası ilçe merkezinde çamurla dolan iş yerleri çamurdan temizlenirken, bir eczacının çamurlar içinde ilaçlarını aradığı görüldü.

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen sel afeti sonrası ilçe merkezinde çamurla dolan iş yerleri çamurdan temizlenirken, bir eczacının çamurlar içinde ilaçlarını aradığı görüldü.

Güneysu ilçe merkezinde önceki gün yaşanan selde iş yeri çamurla dolan eczacı Furkan Büyük, çamur içinde sağlam kalabilen ilaçlarını kurtarmaya çalışıyor.

Selin vurduğu gece yaşadıklarını anlatan Furkan Büyük, "Eczanede kalfa olarak çalışıyorum. O gece nöbetçi değildik. Bu yüzden eczaneyi kapattıktan bir süre sonra sağanak yağışla birlikte ilçe merkezindeki ırmak taşmaya başladı. Taşan sular işyerine girmeye başladığını görenler bize bilgi verdi. Hemen eczaneye geldim ama yapacak bir şeyim yoktu. Yıllardır ekmeğimi kazandığım işyerim gözlerimin önünde suyla dolmaya başladı. Cadde ve sokakların dereye dönüştüğünü görünce mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım. Sabaha kadar uyumadık sel azalmaya başlayınca ertesi günü manzara buydu. İşyeri tamamen selin getirdiği molozlarla dolmuştu. Şimdi de temizlik çalışması yapıyoruz. Bu arada en azından sağlam kalan ilaçlar varsa kullanılabilecek mi değil mi bakıyoruz. Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Yıllardır bu eczanede kalfa olarak çalışıyordum. Şimdi ise bir an önce yaraların sarılıp tekrar işimin başında olmak istiyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı