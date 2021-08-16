Son dakika haber: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
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Son dakika haber: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Son dakika haber: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yol açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, güvenlik güçleri ilçenin eski haline gelmesi için canla başla çalışıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yol açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, güvenlik güçleri ilçenin eski haline gelmesi için canla başla çalışıyor.

Sel nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evin su altında kaldığı ilçede, temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çeşitli belediyeler ve gönüllü vatandaşlar tarafından yapılan çalışmalara güvenlik güçleri de tüm güçleriyle destek oluyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ile farklı birliklerden kente gelen jandarma ve komanda ekipleri ilçede büyük zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi binası ile Organize Sanayi Bölgesi'nde su altında kalan iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor.

İlçedeki temizlik çalışmalarında şu ana kadar çok sayıda cadde, sokak ve ev selin getirdiği çamur, tahta parçası ve taşlardan temizlendi.???????

Son dakika haber: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
Son dakika haber: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
Son dakika haber: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
Son dakika haber: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta güvenlik güçleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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