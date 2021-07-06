Son dakika haberi... Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı
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Son dakika haberi... Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı Evleri ve iş yerlerini su bastı sokaklar dereye döndü Evi sular altında kalan yaşlı kadın ve gelini gözyaşları içerisinde eşyalarını kurtarmaya çalıştı Vatandaşlar buzdolabı ve kanepelerle set yapıp evlerini sel sularından korumaya çalıştı...

Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı

Evleri ve iş yerlerini su bastı sokaklar dereye döndü

Evi sular altında kalan yaşlı kadın ve gelini gözyaşları içerisinde eşyalarını kurtarmaya çalıştı

Vatandaşlar buzdolabı ve kanepelerle set yapıp evlerini sel sularından korumaya çalıştı

BURSA - Bursa'da sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, önüne kattığı her şeyi sürükleyip götürürken bir mahalleyi de sular altında bıraktı.

Evlerine su girmesini engellemek isteyen vatandaşlar, koltuk, halı, buzdolabı ve çeşitli eşyalardan barikat kurdu. Evi sular altında kalan yaşlı kadın ile gelini gözyaşları içerisinde eşyalarını kurtarmaya çalışırken su basan iş yeri sahipleri de zor şartlarda suları tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan sağanak yağmur ve sel ikazına Bursalılar hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, aralıklarla şiddetini hissettirdi. Bursa'nın Ovaakça Mahallesinde sel suları önüne kattığı araba, masa, sandalye, bank gibi ne varsa sürükledi.

Sel sularının mahalleyi bastığı dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Kısa sürede göle dönen mahallede çok sayıda ev ve iş yerleri sel suları ile doldu. Evlerine su giren vatandaşlar belediye ekiplerinin yardımı ile suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı aileler ise, koltuk, halı, buzdolabı gibi eşyalarından set yaparak evlerine su girmesini engellemeye çalıştı.

75 yaşındaki Mediha Serbest ile birlikte yaşadığı gelini Ganime Serbest'in oturduğu evde sel suları ile doldu. Ne olduğunu anlamayan yaşlı kadın ve gelini evdeki eşyalarını yüksek yere taşıyıp kurtarmaya çalıştı.

Yaşlı kadın ve gelinine vatandaşlar yardım edip eşyalarla barikat kurup evin içerisine su girmesine engel olmaya çalıştılar.

Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını belirten Mediha Serbest, bir deremiz var yukarıda her geldiğinde mahvoluyoruz. Böylesi hiç olmamıştı. Şaşırdık kaldık, eşyalarımız hepsi sular altında kaldı. Hiçbiri kullanılacak halde değil çok mağduruz" dedi. Ganime Serbest ise bizim kimsemiz yok geçen sefer kurtardık ama su sefer tüm eşyalarımız sular altında kaldı. Yazık günah mahvolduk. Annem yaşlı kadın canımızı zor kurtardık.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberi... Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı
Son dakika haberi... Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı
Son dakika haberi... Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı
Son dakika haberi... Sel bir mahalleyi böyle sular altında bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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