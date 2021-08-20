Son dakika haber | Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'taki ilkokul binası yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
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Son dakika haber | Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'taki ilkokul binası yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Son dakika haber | Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'taki ilkokul binası yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Fatih İlkokulu'nun yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için çalışma yürütülüyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Fatih İlkokulu'nun yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için çalışma yürütülüyor.

Şiddetli yağışın ardından Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi, büyük çapta hasara yol açtı. Ezine Çayı'ndan gelen sel, Bozkurt ilçesindeki çok sayıda ev ve dükkana da zarar verdi.

Kastamonu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca sel afetinden zarar gören Bozkurt Fatih İlkokulu'nun yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için yapılan temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Jandarma tarafından okul girişine Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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