Son dakika haber | Şehzadeler Belediyesinden kentsel dönüşüm açıklaması
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Son dakika haber | Şehzadeler Belediyesinden kentsel dönüşüm açıklaması

28.12.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:17
Son dakika haber | Şehzadeler Belediyesinden kentsel dönüşüm açıklaması

Son dakika haberler... Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak, "Kentsel dönüşüm projeleri uzun soluklu bir süreçtir.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak, "Kentsel dönüşüm projeleri uzun soluklu bir süreçtir. Söz konusu projemizle ilgili imar planı ve kentsel tasarım projeleri, bakanlık onay aşamasında olup, sahada vatandaşımızla ön talep görüşmeleri devam etmektedir" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca'nın 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesine ilişkin yaptığı eleştirilere cevap verdi. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu basın açıklamasında iddia edildiği gibi, çalışmaların başlamamış olması iddiası, gerçek dışıdır. Kentsel dönüşüm projeleri uzun soluklu bir süreçtir. Söz konusu projemizle ilgili imar planı ve kentsel tasarım projeleri, bakanlık onay aşamasında olup, sahada vatandaşımızla ön talep görüşmeleri devam etmektedir. Yapılan görüşmelerde, projeyi isteyen hak sahiplerinin, projeyi istemeyen vatandaşlarımıza göre, iki kat fazla olduğu tespit edilmiştir. Sayın Gürtunca'nın açıklamasında iddia ettiği, 'rantın vatandaşın lehine olması' eleştirisi bu proje için haksız ve yanlış bir eleştiri olur. Çünkü bu proje, devletimizin sosyal devlet ilkesi ile yürüttüğü, tamamen vatandaşımızın menfaati gözetilerek, hazırlanan bir projedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu projeye, sosyal devlet ilkesi ile yaklaşık 500 milyon TL katkıda bulunmaktadır. Normal şartlarla bu destek olmadan bu projenin, ekonomik açıdan yürümesi mümkün değildir. Belediyemizin bu projenin içinde bir kuruş geliri yoktur. Mevcut alandaki bütün arsa ve haklarını, bu proje kapsamında bakanlığımıza devretmektedir. Dolayısıyla bu projede, bir rant var ise bu tamamen vatandaşımıza lehine olan olan bir ranttır" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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