Son dakika haber! Şehitlikteki gönderleri çalan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Şehitlikteki gönderleri çalan şüpheli yakalandı

13.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:41
Son dakika haber! Şehitlikteki gönderleri çalan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki şehitlikten mezar başlarındaki gönderleri çaldığı iddia edilen O.B., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki şehitlikten mezar başlarındaki gönderleri çaldığı iddia edilen O.B., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlikteki mezarların başlarında yer alan pirinç gönderlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, gönderleri çaldığı saptanan O.B. adlı şüpheliyi saklandığı metruk evde yakalayarak gözaltına aldı.  Poliste 9 suç kaydı olduğu öğrenilen O.B.'nin sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

İlgili Haberler

Motosiklet çalan 2 şüpheli, 187 saatlik güvenlik kamerası incelenip, yakalandı
Motosiklet çalan 2 şüpheli, 187 saatlik güvenlik kamerası incelenip, yakalandı
Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalan şüpheli yakalandı
Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalan şüpheli yakalandı
Elazığ'da iş hanının kapılarını çalan şüpheli yakalandı
Elazığ'da iş hanının kapılarını çalan şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Abdülhamit Gül Berat Albayrak Nikol Paşinyan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Pınar Deniz Timur Selçuk Hazar Ergüçlü
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mehmet Topal Domagoj Vida Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kaza Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Şehitlikteki gönderleri çalan şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:46:24. #1.15#
title