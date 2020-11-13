Son dakika haber! Şehitlikteki gönderleri çalan şüpheli yakalandı
13.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:41
Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki şehitlikten mezar başlarındaki gönderleri çaldığı iddia edilen O.B., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki şehitlikten mezar başlarındaki gönderleri çaldığı iddia edilen O.B., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlikteki mezarların başlarında yer alan pirinç gönderlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, gönderleri çaldığı saptanan O.B. adlı şüpheliyi saklandığı metruk evde yakalayarak gözaltına aldı. Poliste 9 suç kaydı olduğu öğrenilen O.B.'nin sorgusu sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN