Son dakika haber! Şehitlerin emanetleri müzede sergileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Şehitlerin emanetleri müzede sergileniyor

18.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:42
Son dakika haber! Şehitlerin emanetleri müzede sergileniyor

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 44 şehidin yadigarlarının sergilendiği Şehit Emanetleri Müzesi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 44 şehidin yadigarlarının sergilendiği Şehit Emanetleri Müzesi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Müzede, şehitlerin görevleri esnasında giydikleri kıyafetler ve özel eşyaları yer alıyor.

Şehit Emanetleri Müzesi'nin açılışına, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, şehit yakınları ve gaziler, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında Şehit Emanetleri Müzesi'ni gezen protokol üyeleri, duygusal anlar yaşadı. Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 'Bu vatan, şehitlerimize minnettardır' diyerek, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106.yıldönümü. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Uzun zamandır Elbistan'da şehitlerimiz adına bir müze açılması için çalışma yapılıyordu. Dernek başkanımızın fikri doğrultusunda kaymakamlığımız ve belediyemizin katkılarıyla bu müzenin açılışını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul ise, müzede 44 Elbistanlı şehidin eşyalarının yer aldığını söyledi.

Böyle bir müzenin Elbistan'da eksiklik olduğunu belirten Başkan Kul, "Müzemizde 44 şehidimizin emanetleri var. Onların emanetleri bizim başımızın tacı. Burayı gezen öğrencilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan ve bayrak sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Vatan için canından vazgeçen şehitlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizle, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Açılış programının ardından tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber! Şehitlerin emanetleri müzede sergileniyor
Son dakika haber! Şehitlerin emanetleri müzede sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Hakan Özmert Halis Özkahya Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Şehitlerin emanetleri müzede sergileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:42:54. #1.16#
title